Baturhan Öğüt’ten siyanür göleti açıklaması Yedisu depremi felakete neden olabilir

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Konuyla ilgili Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ün, “Olası 7,1 ila 7,4 arası Yedisu depreminde sarsıntı sonucunda o gölet komple göçerse bunun üstünden gelemeyiz, hayat biter hayat!” ifadeleri ise dikkat çekti.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. Arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu.

YILDIRIM “SIZMA YOK” DEDİ

Eski Başbakan Binali Yıldırım Fırat nehrine herhangi bir sızma olmadığını ifade ederek,

"Bu ayrıştırma, yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada da herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Kayan yer açık, kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye, olmadığı düşünülüyor. Ama binde bir ihtimal de olsa buna karşı da arkadaşlar membranla tedbir alıyorlar. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun. Ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz”

diye konuştu.

DEPREM ARAŞTIRMACISINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili birçok ifade kullanılırken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, 2022 yılında yaptığı açıklamada,

“Yedisu segmentinde olabilecek ve beklenen 7.1 büyüklüğünde deprem Erzincan Kemaliye’de bulunan zehir gölünü komple lağveder ve ülkemizin doğusunun tatlı su rezervlerine karışmasına neden olur. Bu da doğu bölgesi ve güneydoğu bölgesi için çok büyük sıkıntılara neden olabilir”

dediğini ifade etti.

“GÖÇÜĞÜN FIRAT NEHRİNE ULAŞMASI ENGELLENMELİDİR”

Öğüt,

“O maden kapatılacak ve zehir göleti lağvedilecek, başka çözümü yok bunun. Olası 7,1 ila 7,4 arası Yedisu depreminde sarsıntı sonucunda o gölet komple göçerse bunun üstünden gelemeyiz, hayat biter hayat. Can sağlığı ve güvenliği bu kadar ucuz mudur yahu? Siyanür ve sülfürik asit dolu göçüğün Fırat nehrine ulaşması engellenmelidir, aksi hâlde ciddi bir çevre felaketine sebep olacaktır! Bu oluşacak çevre baş sorumluları buna izin verenler olacak”

sözlerini savundu.