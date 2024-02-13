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Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, çöken evin enkazı altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı mask
Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı
Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan eolayda, çöken evin enkazı altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesi'nde meydana geldi.

Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahsın, odun almak için girdiği metruk bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kaldığı belirlendi.

Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldırarak Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan acı olay çevrede derin üzüntüye neden oldu.

Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Şub 2024 - 23:18 - Gündem

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