Enkaz altında kalan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan eolayda, çöken evin enkazı altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesi'nde meydana geldi.

Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahsın, odun almak için girdiği metruk bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kaldığı belirlendi.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldırarak Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan acı olay çevrede derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı