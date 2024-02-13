Fırat Nehri’ne siyanür sızma iddiası Böyle bir ihtimal var mı?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. Peki, konuya ilişkin neler söylendi? Uzmanlar ne dedi, Bakanlık hangi açıklamayı yaptı?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

AFAD AÇIKLADI

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir”

denildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir"

ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, devlet olarak tüm imkanlarla sahada olduklarını belirterek, olayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildiğini, gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan,

"Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

açıklamalarında bulundu.

ERZİNCAN VALİLİĞİ NE DEDİ?

Erzincan Valiliğinden, İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada,

“Olay yerine 400 kişilik bir ekip ivedilikle sevk edilerek, toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatılmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır”

denildi.

ERZİNCAN VALİSİ: “İTİBAR ETMEYİN”

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Bütün arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin”

dedi.

BAKANLAR YERLİKAYA VE BAYRAKTAR MISIR'DAN BÖLGEYE GELİYOR

Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Mısır’dan uçakla hareket ettiğini ve bölgeye geleceğini açıkladı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtildi ve şu ifadeler kaydedildi:

“Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.”

AKDEMİR’DEN “SİYANÜRLÜ MALZEME” İDDİASI

Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut Akdemir’in,

"Akan yığın siyanürlü malzeme. Bu Fırat Nehri'ne dahil olacak. Bölgede yağmurlar başlayacak. Fırat'ın gittiği her yere gidecek. Basra Körfezi'ne kadar gidecek"

iddiaları da dikkat çekti.

BİNALİ YILDIRIM: “ORADA HEYELAN YOK”

Bu arada eski Başbakan Binali Yıldırım Fırat nehrine herhangi bir sızma olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Oraya da herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye olmadığı düşünülüyor. Ama binde bir ihtimal de olsa buna karşı da arkadaşlar membranla tedbir alıyorlar. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun. Ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz.”