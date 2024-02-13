MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada araç kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada,

“3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur”

denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzası ile paylaşılan baş sağlığı mesajında ise,

“Kahraman silah arkadaşımız 13 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim”

ifadelerine yer verildi.