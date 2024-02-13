13 Şub 2024 - 22:03- Gündem G:

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada araç kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada,

“3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur”

denildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzası ile paylaşılan baş sağlığı mesajında ise,

“Kahraman silah arkadaşımız 13 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim”

ifadelerine yer verildi.
# malatya, malatya haber, busabah haber, Yaşar Güler, Şehit, Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, Milli savunma bakanlığı

13 Şub 2024 - 22:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL