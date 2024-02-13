Kapısız ve koltuksuz otomobilde tehlikeli yolculuk!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin kapıları ve şoför koltuğu olmayan bir şekilde yapılan yolculuk, insanları hayrete düşürdü.

Siverek ilçesi otogar kavşağında yaşanan olayda, arka koltuk yerine iskemle kullanılarak kapısız otomobil ile seyahat eden sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına rağmen yoluna devam etti.

Yoğun trafik akışına aldırmadan ilerleyen ve hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat eden sürücü ile aracın arkasındaki yolcu, adeta hurdaya dönen araçta ilerlemeye devam etti. Bu tehlikeli durumu gören çevredekiler ise olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ancak, sürücü ve araç arkasındaki yolcu bir süre sonra gözlerden kaybolurken, olay yerinde alınan güvenlik önlemleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Bu tür tehlikeli davranışlar trafik güvenliği açısından büyük riskler taşıdığından, yetkililerin bu tür durumlara karşı daha fazla önlem alması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı