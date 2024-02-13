Malatya’dan Erzincan’a yardım

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. AFAD; Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini açıkladı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

AFAD AÇIKLADI

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir”

denildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir"

ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, devlet olarak tüm imkanlarla sahada olduklarını belirterek, olayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildiğini, gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan,

"Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

açıklamalarında bulundu.

ERZİNCAN VALİLİĞİ NE DEDİ?

Erzincan Valiliği, İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Erzincan Valiliğinden, İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada,

“Olay yerine 400 kişilik bir ekip ivedilikle sevk edilerek, toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatılmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz”

denildi.