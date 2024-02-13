"Evet" demenin maliyeti artık çok pahalı

Kocaeli'de yaz döneminde dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlerin tatlı bir telaş içinde oldukları sır değil. Ancak, organizasyonlu düğünlerin 70 bin TL'den başlayıp, 500 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

Bu yüksek maliyetlerin ışığında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen "Evlilik Fuarı" çiftlere son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı sundu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuara 57 firma katıldı ve düğün sektörüne ait tüm detaylar, sektör temsilcileri tarafından çiftlere aktarıldı.

KODED Başkanı Erkan Gönenç, bu yılın düğün maliyetleri hakkında bilgi vererek, çiftleri uyarmıştı. Gönenç, çiftlere düğünden yaklaşık 8 ay önce salon kiralamalarını ve gelinlik tercihlerini son 1 aya bırakmamalarını önerdi.

Gönenç ayrıca, düğün maliyetlerinin her bütçeye uygun olduğunu belirterek,

"Bir düğünü 70 bin TL’ye de, 500 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz. Kişi sayısı ve organizasyonda çok önemli. Kır düğünü yapıyorsanız led ışıklar kiraladığınız zaman bunların her biri fiyata ekleniyor"

dedi.

24 Ağustos'ta evleneceğini söyleyen Kerem Ayman ise, düğün hazırlıklarını tek bir kalemde toplamak için 100 bin TL'ye anlaştığını dile getirdi. Ayman, ayrı ayrı uğraşmanın maliyeti daha da artıracağını belirterek,

"Bir düğün salonunda hepsini tek bir kalemde topladım. Ayrı ayrı da yapsaydım 90 bin TL ile 125 bin TL tutacaktı. Çok da değişen bir şey olmayacaktı"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı