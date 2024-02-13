Motorine 2,56 lira zam geldi

Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam geldi. Gelen zam sonrası motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı, böylece rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul'da ortalama litre fiyatı 44,35 lira, Ankara'da 45,13 lira ve İzmir'de ise 45,35 lira olarak belirlendi.

Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir. Bu yüksek fiyatlar, tüketicileri ve işletmeleri yakından etkilemekte ve genel olarak ekonomik koşulları zorlamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı