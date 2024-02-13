Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı 45,2 milyar dolar açık verdi. Ayrıca, net hata ve noksan kalemi 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları olarak güncellendi.

Cari işlemler hesabındaki açık, 12 aylık dönemde 45,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon ABD doları açık gösterdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 162 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi kapsamında tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 586 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 2 milyar 574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 696 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans hesabında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları ise 1 milyar 690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Bu kalem altında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında toplam 1 milyar 677 milyon ABD doları net artış kaydedilirken, resmi rezervlerde 1 milyar 978 milyon ABD doları net artış gerçekleşti.

Son olarak, net hata ve noksan kaleminin yapılan güncellemelerle 2019'dan 2023 yılının Ocak-Kasım dönemine kadar sırasıyla 176 milyon, 253 milyon, 419 milyon, 258 milyon ve 434 milyon ABD doları olarak güncellendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı