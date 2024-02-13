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Fendoğlu’dan vergi ve prim çağrısı

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TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesindeki esnaf, tüccar ve sanayicinin vergi ve prim borçlarının taksitlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fendoğlu’dan vergi ve prim çağrısı mask
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TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesindeki esnaf, tüccar ve sanayicinin vergi ve prim borçlarının taksitlendirilmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,

“Mücbir sebep döneminde ertelenen birikmiş vergi-prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda kolaylık sağlanmaması hâlinde özellikle esnaf, tüccar ve sanayici çok zor durumda kalacaktır; teşvikleri yanacak, birçok esnafımız cezalı duruma düşecektir”

diyerek, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanına çağrıda bulundu.

Fendoğlu’dan vergi ve prim çağrısı

Fendoğlu,

“6 Şubat depremlerinden sonra ilan edilen mücbir sebep hâli 30 Nisan 2024 tarihinde son bulacaktır. SGK tarafından, 6 Şubat 2023 ile 30 Nisan 2024 dönemini kapsayan süre içinde verilmesi gereken bildirimler ve ödenmesi gereken sigorta primleri yönünden mücbir sebep hâli ilan edilmişti. Deprem bölgesi ve Malatya’daki mükelleflere kolaylık sağlanmaması hâlinde büyük sıkıntı yaratacaktır, mücbir sebep döneminde ertelenen birikmiş vergi-prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda kolaylık sağlanmaması hâlinde özellikle esnaf, tüccar ve sanayici çok zor durumda kalacaktır; teşvikleri yanacak, birçok esnafımız cezalı duruma düşecektir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan yasal şartların deprem bölgesine özel, faizsiz yeniden yapılandırılmasını talep ederim”

ifadelerini kullandı. 

Kaynak: BÜLTEN

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13 Şub 2024 - 20:40 - Siyaset

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