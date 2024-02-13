Elazığ’a perşembe günü için uyarı yapıldı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam edecek. Elâzığ’da 15 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması beklenmektedir. İşte bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler…

MERKEZ İLÇE:

Işıkyolu Köyü

Yolçatı Köyü

Ulu Kent Mahallesi

Doğu Kent Mahallesi

Sugözü Mahallesi

Kesintinin nedeni, işletme bakım çalışmasıdır ve başlangıç saati 15 Şubat 2024 Perşembe günü 09:00, bitiş saati ise aynı gün saat 15:00 olarak planlanmıştır.

Ayrıca, Baskil ilçesinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

Şeyh Hasan Köyü

Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra

Bilaluşağı Köyü

Altınuşağı Köyü

Altınuşağı Köyü Merkez Mezra

Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra

Konalga Köyü Ovacık Mezra

Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra

Işıklar Köyü

Şeyh Hasan Köyü Üçbölük Mezra

Konalga Köyü Yağmurlu Mezra

Konalga Köyü

Kesintinin nedeni, işletme bakım çalışması (ekip) olarak belirtilmiş olup, başlangıç saati 15 Şubat 2024 Perşembe günü 10:00, bitiş saati ise aynı gün saat 17:00 olarak planlandı.