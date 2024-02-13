Elazığ’a perşembe günü için uyarı yapıldı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam edecek. Elâzığ’da 15 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanması beklenmektedir. İşte bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler…
MERKEZ İLÇE:
Işıkyolu Köyü
Yolçatı Köyü
Ulu Kent Mahallesi
Doğu Kent Mahallesi
Sugözü Mahallesi
Kesintinin nedeni, işletme bakım çalışmasıdır ve başlangıç saati 15 Şubat 2024 Perşembe günü 09:00, bitiş saati ise aynı gün saat 15:00 olarak planlanmıştır.
Ayrıca, Baskil ilçesinde de elektrik kesintisi yaşanacak.
Şeyh Hasan Köyü
Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra
Bilaluşağı Köyü
Altınuşağı Köyü
Altınuşağı Köyü Merkez Mezra
Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra
Konalga Köyü Ovacık Mezra
Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra
Işıklar Köyü
Şeyh Hasan Köyü Üçbölük Mezra
Konalga Köyü Yağmurlu Mezra
Konalga Köyü
Kesintinin nedeni, işletme bakım çalışması (ekip) olarak belirtilmiş olup, başlangıç saati 15 Şubat 2024 Perşembe günü 10:00, bitiş saati ise aynı gün saat 17:00 olarak planlandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.