Tekirdağ’da ve Edirne’de elektrik kesintisi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da ve Edirne’de işletme ile yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

TREDAŞ Tekirdağ’ın ve Edirne’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da elektrik verilemeyecek mahalleler şöyle:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Karacakılavuz bölgelerine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Gölcük, Merkez, Camikebir bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler şöyle:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ipsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu, Fevzi Çakmak bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez, Istasyon bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, Yenimescit bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hatip-Köyün Kendisi, Avarız, Köyün Kendisi, Büyükdöllük, Köyün Kendisi, Değirmenyeni, Köyün Kendisi, Muratçalı, Köyün Kendisi, Yolüstü, Köyün Kendisi, Sarayakpınar, Köyün Kendisi, Ahı, Köyün Kendisi, Büyükismailçe, Köyün Kendisi, Ekmekçi, Köyün Kendisi, Karabulut, Köyün Kendisi, Uzgaç, Köyün Kendisi, Merkez, Yeniimaret bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”