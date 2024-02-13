Komşuda belediye işçilerine rekor zam

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Sivas Belediyesi, Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayarak en düşük işçi maaşını yüzde 122 artışla 33 bin TL'ye yükseltti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılından bu yana işçilerin özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti. Başkan Bilgin,

"Bizler şehrimize hizmet ederken size güvenerek hizmet ediyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz, temizlik birimimize güveniyoruz. Parkları, bahçeleri güvenli olacak diyoruz, park ve bahçe birimimize güveniyoruz. İdari birimler vatandaşla iletişim kuracak diyoruz, idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı sorunu olmayacak diyoruz, altyapıda çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, anlı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa çıkarmadığınız içindir. Biz de bunun altında kalmamak adına size daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerisinde bir hayat yaşatmak adına imkânları en üst seviyeye çıkararak maaşları, özlük haklarını ve sosyal hakları daha da iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122’lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40’a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun"

dedi.

Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkilileri tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Maaşların yükseltilmesiyle işçiler büyük bir sevinç yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı