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Kilosu 30 TL ama alıcısı yok

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Samsun'da kilosu 30 TL'den satılan mezgit ve istavrite vatandaşlar ilgi göstermiyor.

Kilosu 30 TL ama alıcısı yok mask
Kilosu 30 TL ama alıcısı yok
Kilosu 30 TL ama alıcısı yok
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Samsun'da kilosu 30 TL'den satılan mezgit ve istavrite vatandaşlar ilgi göstermiyor.

Samsun, son bir haftadır güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmış durumda. Ancak bu durum, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Özellikle kilosu 100 TL'ye kadar satılan istavrit ve mezgit gibi balıkların fiyatı 30 TL'ye kadar düşse de, satışlarda beklenen hareketlilik sağlanamıyor. Sıcak hava, balık satışlarını olumsuz yönde etkilerken, balık fiyatlarındaki düşüşe rağmen ilgi beklenen seviyede değil.

Kilosu 30 TL ama alıcısı yok

Balık satıcısı Onurcan Köse, durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Balık fiyatları uygun olmasına rağmen iş yok. 1 haftadır balık satışları düştü. Sadece balık değil, kırmızı et ve tavuk sektöründe de işler durgun. Şu anda bedavaya yakın balık satıyoruz. Mezgit, istavrit 30 TL'den satılıyor. Hamsi 70 TL, izmarit 50 TL, somon ve alabalık da kilo 100 TL'den satılıyor. Balık ucuz ama ilgi yok denecek kadar az. Pahalı olduğu zaman daha çok satıyoruz. Pahalı olunca herhalde daha iyi olduğunu zannediyorlar. Havaların sıcak gitmesi de satışları etkiledi. 1 haftadır sıcak hava etkili oluyor. Samsun'da insanlar havalar sıcak olunca iştahlı olmuyor. Soğuk ve yağmurlu havalarda satışlarımız artarken, sıcak havalarda ise balık satamıyoruz."
Kilosu 30 TL ama alıcısı yok

Vatandaşlar ise kilosu 500 TL'ye yaklaşan kırmızı ete ve balığa oranla pahalı olan tavuğa göre balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade ediyorlar.

Öte yandan, kafes balıklarından levreğin kilosu 200 TL'den, çipuranın kilosu ise 240 TL'den satışa sunuluyor.

Kilosu 30 TL ama alıcısı yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, mezgit, İstavrit, balık, balık fiyatları, Onurcan Köse, kırmızı et

13 Şub 2024 - 20:11 - Ekonomi

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