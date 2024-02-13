28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara'nın Emniyet ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslar üzerinde titizlikle yaptıkları çalışmalar sonucunda 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslar üzerinde titizlikle yaptıkları çalışmalar sonucunda, çok sayıda suçtan aranması olan N.K. isimli şahsın Etimesgut Süvari Mahallesi’nde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. N.K. isimli şahsın çok sayıda suçtan aranmasının olduğu ve 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerinin önünde Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. N.K’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.