Uyuşturucu ticareti operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde M.A. isimli şahıstan 152 adet ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen E.Y.A. da yakalandı.
Gözaltına alınan M.A. ve E.Y.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme kararıyla M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bu operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlı tutumunu gösteriyor. Uyuşturucuyla mücadelede alınan bu önlemlerle beraber, suçluların adalete teslim edilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.