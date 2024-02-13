Yalnız yaşayan yaşlı adam, konteynerinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı bir adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Olay, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.

Komşuları, 67 yaşındaki Zeynel Abidin Turşucu'dan haber alamayınca durumu hemen polis ve konteyner kent yönetimine bildirdi.

Polis ekipleri tarafından konteynerin kapısı açıldığında Turşucu'nun hareketsiz bir şekilde yerde bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Turşucu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın kesin ölüm sebebi henüz belirlenemezken, yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ve ölümüyle ilgili detayların araştırıldığı belirtiliyor. Kamuoyu, olayın aydınlatılması için yapılacak soruşturmayı takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı