Bin 194 sentetik adet ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı!

Samsun'da gerçekleştirilen bir operasyonda bin 194 sentetik adet ecza ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip sonucunda Ç.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ç.Ç. ile birlikte bin 194 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen şahıs, hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak yargılanacak.

Bu operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ve etkin çalışmalarını gösteriyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların devam edeceği belirtilirken, halkın da benzer suçlara karşı duyarlı olması ve yetkililere yardımcı olması önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı