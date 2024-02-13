Beşiktaş, Al-Musrati'nin bonservisini aldı

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati ile ilgili önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, SC Braga Kulübü'nden geçici olarak transfer edilen Al-Musrati'nin kalıcı olarak kadroya dahil edildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bu hamle, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Al-Musrati'nin performansıyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı