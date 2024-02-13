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2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen acı bir olayda, Sancak Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk bir evin bir bölümünün çökmesi sonucunda bir kişi enkaz altında kaldı.

2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı mask
2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı
2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen acı bir olayda, Sancak Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk bir evin bir bölümünün çökmesi sonucunda bir kişi enkaz altında kaldı.

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, yaşanan olayın detaylarını paylaşarak, bir kişinin odun almak için evin içerisine girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini belirtti. Ekipler, enkaz altında kalan şahsı kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Şans eseri sağ olarak bulunan kişi, ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı ve sağlık durumu incelenmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Bu tür trajik olayların önlenmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve metruk yapıların denetlenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyu, yaşanan bu tür olaylara karşı duyarlı olmalı ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililere destek vermeli.

2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şanlıurfa, Birecik, ev, Enkaz, soruşturma

13 Şub 2024 - 19:48 - Gündem

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