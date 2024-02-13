2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen acı bir olayda, Sancak Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk bir evin bir bölümünün çökmesi sonucunda bir kişi enkaz altında kaldı.
Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, yaşanan olayın detaylarını paylaşarak, bir kişinin odun almak için evin içerisine girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini belirtti. Ekipler, enkaz altında kalan şahsı kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.
Şans eseri sağ olarak bulunan kişi, ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı ve sağlık durumu incelenmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Bu tür trajik olayların önlenmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve metruk yapıların denetlenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyu, yaşanan bu tür olaylara karşı duyarlı olmalı ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililere destek vermeli.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.