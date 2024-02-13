2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen acı bir olayda, Sancak Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk bir evin bir bölümünün çökmesi sonucunda bir kişi enkaz altında kaldı.

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, yaşanan olayın detaylarını paylaşarak, bir kişinin odun almak için evin içerisine girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini belirtti. Ekipler, enkaz altında kalan şahsı kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

Şans eseri sağ olarak bulunan kişi, ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı ve sağlık durumu incelenmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Bu tür trajik olayların önlenmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve metruk yapıların denetlenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyu, yaşanan bu tür olaylara karşı duyarlı olmalı ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililere destek vermeli.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı