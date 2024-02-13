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Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!

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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi! mask
Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.

Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!

400 PERSONELLE ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Şub 2024 - 17:37 Erzincan- Gündem

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