13 Şub 2024 - 17:37 - Gündem

Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.