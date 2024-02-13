Yine Şubat ayı yine bir felaket haberi!

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.
400 PERSONELLE ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.
4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.