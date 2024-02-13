Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 16.19’da, yerin 69.96 kilometre altında, 2.8 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,
Bugün saat 15.28’de, yerin 8.73 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Hatay Kırıkhan’da,
Bugün saat 15.25’de, yerin 13.28 kilometre altında, 3.2 büyüklüğünde Marmara Denizi’nde,
Bugün saat 14.50’de, yerin 7.2 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,
Bugün saat 14.30’da, yerin 7.92 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Erzincan İliç’te,
Bugün saat 14.23’de, yerin 20.81 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Akdeniz açıklarında,
Bugün saat 13.43’de, yerin 8.2 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 13.15’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 12.32’de, yerin 6.44 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,
Bugün saat 12.26’da, yerin 9.1 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Bursa Orhaneli’nde,
Bugün saat 10.38’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Erzincan Merkez’de,
Bugün saat 10.26’da, yerin 7.0 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 10.04’te, yerin 12.54 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,
Bugün saat 09.49’da, yerin 7.0 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Adıyaman Gölbaşı’nda” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.