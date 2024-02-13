- Eğitim

“Deneyap Teknoloji Atölyeleri” için başvurular 25 Şubat’ta son

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Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ildeki 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde, 11 farklı başlıkta 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi için yapılacak başvuruların 25 Şubat’ta sona ereceği bildirildi. 2023 -2024 Eğitim-Öğretim yılında 4, 5, 8’inci sınıflarda, lise hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin sınava başvuru yapabilecekleri bildirildi.

“Deneyap Teknoloji Atölyeleri” için başvurular 25 Şubat’ta son mask
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İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yapmış olduğu “Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı” kapsamında 81 ildeki 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde, 11 farklı başlıkta 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi yapılacak. Başvurular 25 Şubat’ta sona erecek.

ÜÇ AŞAMADAN OLUŞACAK

Ücretsiz eğitimin sınav ve başvuru şartları ile eğitimin işleyişi şu şekilde belirtildi:

“Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacaktır. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama aşamasına,  ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar uygulama sınavına davet edileceklerdir. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanırlar. Başvurunu yap, ‘Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefinde’ yeni Geleceğin Teknoloji Yıldızı sen ol. Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2024 PazarDetaylı bilgiye sahip olmak için deneyap.org web sitesini ve Deneyap Türkiye sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz”

 

Kaynak: BÜLTEN

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13 Şub 2024 - 16:54 - Eğitim

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