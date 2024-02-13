Malatya'nın o ilçesine güzel haber

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından deprem öncesinde projesi hazırlanıp ihalesi yapılan Doğanşehir Adliyesi’nin de içinde bulunduğu Doğanşehir Hükümet Konağı’nın yapımı devam ediyor. Mevcut Hükümet Konağı’nın 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı. İnşaat çalışmalarının hızlandırılıp 2024 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.

Doğanşehir Kaymakamlığı ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde Doğanşehir’e yakışır Hükümet Konağı’nı en hızlı şekilde vatandaşların hizmetine sunmak için var gücüyle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: BÜLTEN