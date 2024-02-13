Malatya'nın o ilçesine güzel haber

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından deprem öncesinde projesi hazırlanıp ihalesi yapılan Doğanşehir Adliyesi’nin de içinde bulunduğu Doğanşehir Hükümet Konağı’nın yapımı devam ediyor. Mevcut Hükümet Konağı’nın 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı. İnşaat çalışmalarının hızlandırılıp 2024 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.
Doğanşehir Kaymakamlığı ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde Doğanşehir’e yakışır Hükümet Konağı’nı en hızlı şekilde vatandaşların hizmetine sunmak için var gücüyle çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.