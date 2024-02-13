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Malatya'nın o ilçesine güzel haber

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Doğanşehir yeni Hükümet Konağı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, inşaat sürecinin 2024 yılı sonbahar aylarında teslim edilmesi planlanıyor.

Malatya'nın o ilçesine güzel haber mask
Malatya'nın o ilçesine güzel haber
Malatya'nın o ilçesine güzel haber
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Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından deprem öncesinde projesi hazırlanıp ihalesi yapılan Doğanşehir Adliyesi’nin de içinde bulunduğu Doğanşehir Hükümet Konağı’nın yapımı devam ediyor. Mevcut Hükümet Konağı’nın 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı. İnşaat çalışmalarının hızlandırılıp 2024 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.

Malatya'nın o ilçesine güzel haber

Doğanşehir Kaymakamlığı ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde Doğanşehir’e yakışır Hükümet Konağı’nı en hızlı şekilde vatandaşların hizmetine sunmak için var gücüyle çalıştıklarını belirtti.

Malatya'nın o ilçesine güzel haber
Malatya'nın o ilçesine güzel haber
Malatya'nın o ilçesine güzel haber

Malatya'nın o ilçesine güzel haber
 

Kaynak: BÜLTEN
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13 Şub 2024 - 16:38 Malatya- Gündem

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