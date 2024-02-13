Yıldız’dan 93’üncü yıl dönümü mesajı

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 93’üncü yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

“BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLADIK”

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yayımladığı mesajda, “Değerli Hemşerilerim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 93’üncü yıl dönümünde Atamızın kurduğu cumhuriyetin değerlerinin teker teker yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, buruk bir şekilde kutladık. Yakalarına Mustafa Kemal resimlerini asmadıkları için uyaran teğmenlerimizin kahraman Türk ordusundaki görevlerinden alınmalarına tanıklık ettiğimiz bu günlerde Atamızın ziyaretini anmak özel bir anlam taşımaktadır. Anayurdu Demirağlarla örme projesinin Fevzi Paşa- Malatya hattının açılışında ilimizi onurlandıran Mustafa Kemal, vizyonu ile gerçekleştirdiği devrimler ve bu devrimlerin kurumsal temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ile hala günümüze, yarınlarımıza ışık tutmaya devam ediyor. Atatürk’ü anlamak, ona, ilke ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkmak görevimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN