Şanlıurfa’da geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Aydınlı, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı, Alatlar, Zeytindalı, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Aşağıbeydaş, Alatlar, Zeytindalı, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Keskince, Bağlarbaşı, Bahçeönü, Meteler, Altınova, Yukarıincirli, İnnaplı, Çiftlik, Surtepe, Geçittepe, Uğurcuk, Ayran, Yukarı Karabaş, Saha, Özveren, Günışığı, Meyanca, Sumaklı, Kural, Haydarahmet, Yuvacık, Yukarıyeniçağ, Dışlık, Ekenek, Ilgar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak, Yukarıçaykuyu, Yusuf, Taşlıca, Turluk, Bozhöyük, Kap, Karaman, Yediyol, Yardımcı, Ovabeyli, Başgöze, Uğurlu, Sultantepe, Zeynepköy, Yeşildere, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Beyazyaprak, Büyükhancağız, Yusuf, Hacılar, Yediyol, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Zeynepköy, Külünçe, Beyazyaprak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Sarıtaş, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, İncirli, Taşlıca, Keremli, Bakımlı, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Konuklu, Kısas bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Ahmetkara bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Aşağıkamış bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Sabancı, Arabuk, Şekerli, Taşlı, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Oyman, Yolyazı, Sarıdam, Aşağıkaracaören, Kıvançlı, Oyuktaş, Nohut, Turna, Canpolat, Gözeli, Yukarıdilimli, Eskihan, Güzelpınar, Çavuşlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kızılhüyük, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Binatlı, Taşlıkuyu, Kesmecik, Fıstıklı, Karaca, Yumurtalık, Balaban, Yaylatepe, Uysallı, Günebakan, Küçükova, Yönlü, Cumhuriyet, İzci, Yalınca, Yatırtepe, Mürşitpınar, Binatlı, Yıldız, Çaykara, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Günebakan, Tavşanköy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Ulaklı, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Tekneli, Karınca, Demirci, Dinçer, Ballıca, Emiroğlu Işıldar, Kucak, Çamurlu, Hürriyet, Küçüktopça, Kurtulmuş, Burç, Yeni, Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Karınca, Demirci, Dinçer, Ballıca bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.