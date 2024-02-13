Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım Sanayi Sitesinde esnaf gezisi yaptı. Bilal Yıldırım, “Malatya'yı ortak akıl ve insan odaklı yöneteceğiz. Makam sahiplerinin değil mekânın asıl sahiplerinin dedikleri olacak, Malatyalının dedikleri olacak” İfadesini kaydetti.
“SEÇİMLERİ KAZANMAMIZ HALİNDE MALATYA ÇAMURLARDAN KURTULACAK”
Sanayi Sitesinde esnaf gezisi yapan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Malatya’mızın kanayan yaralarından biriside küçük sanayi sitesidir. Esnafımız Keresteciler sitesinde çamur içinde çalışmaya devam ediyor. Seçimleri kazanmamız halinde Malatya çamurlardan kurtulacak. Biz, esnafımızı dinlemeye, ziyaret etmeye devam edeceğiz. Daha güzel Malatya için, ahlaklı belediyecilik için Yeniden Refah Partisi diyoruz”
diye konuştu.
“MALATYA’YI RANT KAPISI OLARAK GÖRÜYORLAR”
Gençlerle toplantı yapan Bilal Yıldırım Malatya çarşısının nasıl yapılacağının bilinmediğini söyleyerek,
“İnsanlarımız özlemle Refah Partili belediyeleri bekliyorlar. Biz hizmet etmek istiyoruz. Sanayi Sitesinde çamurların içinde esnaf ziyareti yaptık. Biz kapı kapı gezeceğiz. Malatya’da çok ciddi bir sıkıntı var, Malatya’yı rant kapısı olarak görüyorlar. Biz Malatya’ya rant için değil, hizmet etmek için talip olduk. Malatya’nın gözyaşı üzerinden rant peşinde olanlara yazıklar olsun. Depremin üzerinden 1 yıl geçmiş halen yapılacak projeler ortada yoktur. Temeller kazılıyor, hangi proje yapılacak kendileri de görmemişler. Malatya Çarşısı nasıl olacak, kendileri bile bilmiyor. Peki bu kazıları neye göre yapıyorsunuz? Proje olmadan gelişigüzel kazı yapılır mı? Bizim, tek derdimiz Malatya’dır. 31 Mart’ta Malatya’nın öz evlatları Malatya’nın yönetimine gelecektir.”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.