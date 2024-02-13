13 Şub 2024 - 15:59 - Siyaset

“Biz Malatya’ya rant için değil, hizmet etmek için talip olduk”

Sanayi Sitesinde esnaf gezisi yapan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Malatya’da çok ciddi bir sıkıntı var, Malatya’yı rant kapısı olarak görüyorlar. Biz Malatya’ya rant için değil, hizmet etmek için talip olduk. Biz, esnafımızı dinlemeye, ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.