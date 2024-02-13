Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon sunuyor. Kurucusu Özlem Önal Erkurt, merkezin amacını hastaların psikolojilerini düzeltmek, iyileşme süreçlerine destek olmak olarak belirtiyor.

Hastaların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan merkez, özellikle kemik iliği nakli gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalar için büyük bir destek sağlıyor. Erkurt, hastaların hem hastalıkla mücadele etmek hem de parasızlıkla başa çıkmak zorunda olduklarını belirterek, merkezin onlara bu konuda yardım eli uzattığını ifade ediyor.

“TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEĞİ YOK”

Hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon olması amacıyla dinlenecekleri bir oda yapmak istediklerini belirten Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’nin Kurucusu Özlem Önal Erkurt,

“2019 yılında burayı açtık. Türkiye’de bir örneği yok. Özellikle hastaların ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon olması amacıyla dinlenecekleri bir oda yapmaya çalıştık. Canlı müzik yapıyoruz, özel günlerde etkinlikler, santraç, karakalem çalışması, ahşap boyama, gibi etkinlikler yapıyoruz. Bu şeklide hastalarımızın psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Ayrıca burası çok amaçlı bir oda olarak da kullanılıyor, tıp öğrencileri geliyor burada çalışma yapıyor ve dışarıdan gelen misafirleri de burada ağırlıyoruz”

ifadelerini kullandı.

HEM HASTALIKLA HEM PARASIZLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Hastanede yatan hastaların bir yandan hastalıkla mücadele ettiklerini diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Erkurt, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’ni kurarak hastalara hem maddi anlamda hem de manevi anlamda destek verdiklerini açıkladı. Erkurt şöyle devam etti:

“Kemik iliği için burada yatan hastalarımız için Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’ni kurduk. Hastaların moralini düzeltmek adına yapmış olduğumuz bu oda Türkiye’de bir ilk ve örneği yoktur. Ayrıca hayır çarşısı anlamında hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik malzemelerde veriyoruz. Çünkü bazı hastalarımız maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçleri olmuyor. Burada her şey lazım oluyor. Büyük yıkanma leğenleri istiyorlar, havlu istiyorlar, kıyafet, pijama, terlik, çamaşır üst giyim istiyorlar, dışarıda kullanabilecekleri mont ve ayakkabıları yok. Bir yandan hastalıkla mücadele ediyorlar diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden buradaki insanlara yapabileceğiniz en ufak bir yardım çok değerli.”