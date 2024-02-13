- Gündem

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

ABONE OL Google News Sayfamız

İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon oluşturmak amacıyla dinlenebilecekleri özel bir ortam sunuyor. Hastanede yatan hastaların sadece hastalıkla değil, aynı zamanda maddi sıkıntılarla da mücadele ettiğine dikkat çeken Terapi Merkezi’nin kurucusu Özlem Önal Erkurt, hastaların maddi imkansızlık içinde olduklarını ve her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok mask
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon sunuyor. Kurucusu Özlem Önal Erkurt, merkezin amacını hastaların psikolojilerini düzeltmek, iyileşme süreçlerine destek olmak olarak belirtiyor.

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

Hastaların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan merkez, özellikle kemik iliği nakli gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalar için büyük bir destek sağlıyor. Erkurt, hastaların hem hastalıkla mücadele etmek hem de parasızlıkla başa çıkmak zorunda olduklarını belirterek, merkezin onlara bu konuda yardım eli uzattığını ifade ediyor.

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

“TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEĞİ YOK”

Hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon olması amacıyla dinlenecekleri bir oda yapmak istediklerini belirten Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’nin Kurucusu Özlem Önal Erkurt,

“2019 yılında burayı açtık. Türkiye’de bir örneği yok. Özellikle hastaların ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon olması amacıyla dinlenecekleri bir oda yapmaya çalıştık. Canlı müzik yapıyoruz, özel günlerde etkinlikler, santraç, karakalem çalışması, ahşap boyama, gibi etkinlikler yapıyoruz. Bu şeklide hastalarımızın psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Ayrıca burası çok amaçlı bir oda olarak da kullanılıyor, tıp öğrencileri geliyor burada çalışma yapıyor ve dışarıdan gelen misafirleri de burada ağırlıyoruz”

 ifadelerini kullandı.

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

HEM HASTALIKLA HEM PARASIZLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Hastanede yatan hastaların bir yandan hastalıkla mücadele ettiklerini diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Erkurt, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’ni kurarak hastalara hem maddi anlamda hem de manevi anlamda destek verdiklerini açıkladı. Erkurt şöyle devam etti:

“Kemik iliği için burada yatan hastalarımız için Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’ni kurduk. Hastaların moralini düzeltmek adına yapmış olduğumuz bu oda Türkiye’de bir ilk ve örneği yoktur. Ayrıca hayır çarşısı anlamında hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik malzemelerde veriyoruz. Çünkü bazı hastalarımız maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçleri olmuyor. Burada her şey lazım oluyor. Büyük yıkanma leğenleri istiyorlar, havlu istiyorlar, kıyafet, pijama, terlik, çamaşır üst giyim istiyorlar, dışarıda kullanabilecekleri mont ve ayakkabıları yok. Bir yandan hastalıkla mücadele ediyorlar diğer yandan da parasızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden buradaki insanlara yapabileceğiniz en ufak bir yardım çok değerli.”
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
 
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
 
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
 
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok
 
Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

# İnönü Üniversitesi, Onkoloji Hastanesi, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı, Özlem Önal Erkurt, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya son dakika haberleri, malatya busabah gazetesi, Busabah malatya

13 Şub 2024 - 15:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL