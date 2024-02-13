Atatürk 93 yıl önce bugün Malatya’ya geldi

Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 93’ncü yıl dönümünde Malatya’da bir tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Parti Başkanları, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunu ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ardından Garnizon Komutanı 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi Başkanı Yunus Millioğulları gerçekleştirdi. Çelenk sunumun ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında anıt defterini imzalayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın anıt defterine yazdığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'mıza gelişi. Başkomutanımız, büyük devlet ve siyaset adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Malatya’nın güneyden demiryoluna bağlanması münasebetiyle ilimize teşriflerinizin 93’üncü yıl dönümünde zatı alinizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Harikulade seziş kabiliyetiniz ve sahip olduğunuz meziyetler ile milletimizin neleri isteyip istemediğini, özlemini çektiği hususları çok iyi bilen ve tespit eden bir lider olarak bizlere her daim rol model oldunuz. Sizin manevi şahsınızdan almış olduğumuz ilhamla bugün çok büyük adımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkeler biri haline gelmiş bulunuyoruz. 2020 yılında yaşadığımız 24 Ocak 2020 Elazığ tarihli depremin ardından baş gösteren pandemi ve son olarak da 6 Şubat 2023 depremine rağmen hem ülkede hem de Malatya’da karamsarlığa düşmeden yolumuza azimle devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.”