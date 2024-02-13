İçişleri Bakanlığı memur alımı yapacak işte ayrıntılar

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alımı yapacak ve başvurular bugün başladı. Başvurular 12- 16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Yani başvurular sadece 5 gün sürecek. İşte detaylar.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden mezun olmak.

2024 yılının başında 35 yaşından büyük olmamak (01/01/1989 ve sonrası doğanlar).

2022-2023 KPSS'den KPSSP (36) puan türünden 70 ve üzeri puan almak ve ilan edilen kadro sayısının 4 katı içinde yer almak.

Avrupa Birliği dillerinden birinden YDS'den C düzeyinde ya da buna denk uluslararası bir belgeye sahip olmak.

Sınav Tarihi ve Yeri: Sınav 14 Mart 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve saati daha sonra duyurulacak

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 12- 16 Şubat 2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesine girerek "Duyurular" bölümündeki "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linkini tıklayacaklar.

Bu link, başvuru yapanları e-Devlet sayfasına yönlendirecek.

Adaylar, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak önlerine çıkan başvuru formunu dolduracak.

İçişleri Bakanlığı, başvuru süreci ve sınav ile ilgili ayrıntılı bilgileri resmi internet sitesinde paylaşacak ve adaylar bu bilgileri takip etmekle yükümlü olacak.

Kaynak: Haber Merkezi