İlk oruç ne zaman tutulacak?

10 Mart 2024 Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahurumuzu yapacağız ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarımızı yapmış olacağız.
Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve resmi olarak duyurulan tarihler. Oruç tutan Müslümanlar için önemli olan bu tarihler, her yıl için farklılık gösterebilir. Bu yüzden, oruç tutacak olan kişilerin her yıl için güncel tarihleri takip etmeleri önemli.
Hicri Tarih Miladi Tarih
1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi
2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı
3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba
4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe
5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma
6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi
7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar
8 Ramazan 1445 18 Mart 2024 Pazartesi
9 Ramazan 1445 19 Mart 2024 Salı
10 Ramazan 1445 20 Mart 2024 Çarşamba
11 Ramazan 1445 21 Mart 2024 Perşembe
12 Ramazan 1445 22 Mart 2024 Cuma
13 Ramazan 1445 23 Mart 2024 Cumartesi
14 Ramazan 1445 24 Mart 2024 Pazar
15 Ramazan 1445 25 Mart 2024 Pazartesi
16 Ramazan 1445 26 Mart 2024 Salı
17 Ramazan 1445 27 Mart 2024 Çarşamba
18 Ramazan 1445 28 Mart 2024 Perşembe
19 Ramazan 1445 29 Mart 2024 Cuma
20 Ramazan 1445 30 Mart 2024 Cumartesi
21 Ramazan 1445 31 Mart 2024 Pazar
22 Ramazan 1445 01 Nisan 2024 Pazartesi
23 Ramazan 1445 02 Nisan 2024 Salı
24 Ramazan 1445 03 Nisan 2024 Çarşamba
25 Ramazan 1445 04 Nisan 2024 Perşembe
26 Ramazan 1445 05 Nisan 2024 Cuma
Kadir Gecesi Kadir Gecesi
27 Ramazan 1445 06 Nisan 2024 Cumartesi
28 Ramazan 1445 07 Nisan 2024 Pazar
29 Ramazan 1445 08 Nisan 2024 Pazartesi
30 Ramazan 1445 09 Nisan 2024 Salı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.