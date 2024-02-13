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İlk oruç ne zaman tutulacak?

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İlk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Bu tarih Müslümanlar için Ramazan ayının başlangıcı olacak. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 9 Nisan 2024 Salı günü sona erecek. Bu tarih, son orucun tutulduğu gün olacak. Ramazan ayının son günü olan 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor.

İlk oruç ne zaman tutulacak mask
İlk oruç ne zaman tutulacak
İlk oruç ne zaman tutulacak
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10 Mart 2024 Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahurumuzu yapacağız ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarımızı yapmış olacağız.

Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve resmi olarak duyurulan tarihler. Oruç tutan Müslümanlar için önemli olan bu tarihler, her yıl için farklılık gösterebilir. Bu yüzden, oruç tutacak olan kişilerin her yıl için güncel tarihleri takip etmeleri önemli.

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Hicri Tarih                      Miladi Tarih

1 Ramazan 1445               11 Mart 2024 Pazartesi

2 Ramazan 1445               12 Mart 2024 Salı

3 Ramazan 1445               13 Mart 2024 Çarşamba

4 Ramazan 1445               14 Mart 2024 Perşembe

5 Ramazan 1445               15 Mart 2024 Cuma

6 Ramazan 1445               16 Mart 2024 Cumartesi

7 Ramazan 1445               17 Mart 2024 Pazar

8 Ramazan 1445               18 Mart 2024 Pazartesi

9 Ramazan 1445               19 Mart 2024 Salı

10 Ramazan 1445             20 Mart 2024 Çarşamba

11 Ramazan 1445             21 Mart 2024 Perşembe

12 Ramazan 1445             22 Mart 2024 Cuma

13 Ramazan 1445             23 Mart 2024 Cumartesi

14 Ramazan 1445             24 Mart 2024 Pazar

İlk oruç ne zaman tutulacak?

15 Ramazan 1445             25 Mart 2024 Pazartesi

16 Ramazan 1445             26 Mart 2024 Salı

17 Ramazan 1445             27 Mart 2024 Çarşamba

18 Ramazan 1445             28 Mart 2024 Perşembe

19 Ramazan 1445             29 Mart 2024 Cuma

20 Ramazan 1445             30 Mart 2024 Cumartesi

İlk oruç ne zaman tutulacak?

21 Ramazan 1445             31 Mart 2024 Pazar

22 Ramazan 1445             01 Nisan 2024 Pazartesi

23 Ramazan 1445             02 Nisan 2024 Salı

24 Ramazan 1445             03 Nisan 2024 Çarşamba

25 Ramazan 1445             04 Nisan 2024 Perşembe

26 Ramazan 1445             05 Nisan 2024 Cuma

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Kadir Gecesi                   Kadir Gecesi

27 Ramazan 1445             06 Nisan 2024 Cumartesi

28 Ramazan 1445             07 Nisan 2024 Pazar

29 Ramazan 1445             08 Nisan 2024 Pazartesi

30 Ramazan 1445             09 Nisan 2024 Salı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Şub 2024 - 15:31 - Yaşam

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