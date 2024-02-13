İlk oruç ne zaman tutulacak?

10 Mart 2024 Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahurumuzu yapacağız ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarımızı yapmış olacağız.

Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve resmi olarak duyurulan tarihler. Oruç tutan Müslümanlar için önemli olan bu tarihler, her yıl için farklılık gösterebilir. Bu yüzden, oruç tutacak olan kişilerin her yıl için güncel tarihleri takip etmeleri önemli.

Hicri Tarih Miladi Tarih

1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi

2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı

3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba

4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe

5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma

6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi

7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar

8 Ramazan 1445 18 Mart 2024 Pazartesi

9 Ramazan 1445 19 Mart 2024 Salı

10 Ramazan 1445 20 Mart 2024 Çarşamba

11 Ramazan 1445 21 Mart 2024 Perşembe

12 Ramazan 1445 22 Mart 2024 Cuma

13 Ramazan 1445 23 Mart 2024 Cumartesi

14 Ramazan 1445 24 Mart 2024 Pazar

15 Ramazan 1445 25 Mart 2024 Pazartesi

16 Ramazan 1445 26 Mart 2024 Salı

17 Ramazan 1445 27 Mart 2024 Çarşamba

18 Ramazan 1445 28 Mart 2024 Perşembe

19 Ramazan 1445 29 Mart 2024 Cuma

20 Ramazan 1445 30 Mart 2024 Cumartesi

21 Ramazan 1445 31 Mart 2024 Pazar

22 Ramazan 1445 01 Nisan 2024 Pazartesi

23 Ramazan 1445 02 Nisan 2024 Salı

24 Ramazan 1445 03 Nisan 2024 Çarşamba

25 Ramazan 1445 04 Nisan 2024 Perşembe

26 Ramazan 1445 05 Nisan 2024 Cuma

Kadir Gecesi Kadir Gecesi

27 Ramazan 1445 06 Nisan 2024 Cumartesi

28 Ramazan 1445 07 Nisan 2024 Pazar

29 Ramazan 1445 08 Nisan 2024 Pazartesi

30 Ramazan 1445 09 Nisan 2024 Salı.

Kaynak: Haber Merkezi