Makarna böreği nasıl yapılır?

Makarna böreği gerçekten pratikliği ve lezzetiyle sofralarda vazgeçilmez bir tarif olma özelliğine sahip. Hem hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi, hem de çeşitli malzemelerle zenginleştirilebilmesi, bu tarifi herkesin favorisi haline getiriyor. Özellikle yoğun geçen günlerde, mutfakta hızlıca hazırlanabilen ve lezzetli bir alternatif sunan makarna böreği, çocukların ve yetişkinlerin favorisi olmayı başarıyor.

Sadece birkaç basit malzeme ve kısa bir hazırlık süresiyle harikalar yaratan bu tarif, sofralara pratiklik ve lezzet sunmanın en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor.Makarna böreği tarifi oldukça pratik ve lezzetlidir. İşte adım adım yapılışı:

Malzemeler:

• 1 paket kelebek makarna

• 1 çay bardağı süt

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 adet yumurta

Ara kat için:

• 1 kase peynir

• 1 tutam maydanoz

• 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

• 4-5 tatlı kaşığı tereyağı (ara kata parça parça eklenecek)

Yapılışı:

1. İlk olarak kelebek makarnayı haşlayın ve süzün.

2. Tereyağını eritin ve içine sıvı yağ ekleyin.

3. Derin bir kapta yumurta, süt ve yağı karıştırıp çırpın.

4. Karışıma haşlanmış makarnayı ekleyip iyice karıştırın.

5. Bir tavayı yağlayın ve karışımın yarısını tavaya döküp düzeltin.

6. Üzerine peynir, maydanoz ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Aralarına parça parça tereyağı ekleyin.

7. Kalan makarnayı da üzerine yayın.

8. Orta ateşte alt üst pişirin.

9. Pişen böreği dilimleyip servis yapın.

Bu tarif, özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanabilen ve herkesin beğenisini kazanan bir seçenek. Ayrıca, üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kişisel tercihinize göre değiştirebilir ve böreği istediğiniz lezzette hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: Haber Merkezi