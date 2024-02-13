Keskin Bakan Ersoy’a teşekkür etti

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Bir devlet adamı olarak kendilerini Malatya’dan birisi görerek yaralarımızı sarmaya, ayakta durmamıza katkı ve destek sunmaya devam ediyor” dedi.

“MALATYA ESNAF CAMİASI KENDİLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAKTIR”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “6 Şubat depremlerini yıl dönümünde hükümetimizin değerli üyesi, Malatya’mızın deprem koordinatör bakanı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, ilk gün de olduğu gibi, 1 yıl sonra da halkımızın içindeydi, Malatya’nın sokaklarındaydı. Depremin 1’inci yıl dönümünde Ankara Esnaf Teşkilatımızın destekleri ile yapılan Ankara Esnaf Çarşısı’ndaki esnaflarımızı tek tek işyerlerinde ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, sorun ve taleplerini sorduğu esnaflarımız; genel sorunların yanında, işyerleri için klima talebinde bulunmuşlardı. Tüm talepleri not alan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, klimaların temin edilmesi konusunu takip edeceğini ifade etmişti. Sayın Bakanımız, Ankara Esnaf Çarşısının ihtiyacı olan yaklaşık 150 klimayı kendi imkânları ile temin edip Malatya’ya göndereceklerini müjdelemişlerdir. Zat-ı alilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremin ağır şartlarının geçtiği dönemde Malatyalıların yanında ayrılmayan Sayın Bakanımız, bugün de bir devlet adamı olarak kendilerini Malatya’dan birisi görerek yaralarımızı sarmaya, ayakta durmamıza katkı ve destek sunmaya devam ediyor. Malatyalılar ve Malatya esnaf camiası kendilerini hiçbir zaman unutmayacaktır.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN