13 Şub 2024 - 14:53 - Gündem

Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Giresun'da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü devasa bir elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları…