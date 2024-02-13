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Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Giresun'da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü devasa bir elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları…

Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı mask
Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı
Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Giresun'da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü devasa bir elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları…

BULANCAK İlçesi:

Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

Etkilenen Bölgeler:

Bayındır Köyü Ardıç Mevkii

Tandır Köyü Çalık

Bayındır Köyü Kancıkalanı Mevkii

Tokmadin Köyü Merkez Mevkii

Bayındır Köyü Merkez Mevkii

Soğuksu Mahallesi

Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

Güzelyurt Köyü Yoğundere Mevkii

Bayındır Köyü Musagüney Mevkii

Ahurlu Mahallesi

Aydınlar Mahallesi

Merkez Mahallesi

Sofulu Mahallesi

Tandır Köyü Merkez Mevkii

Başlangıç Tarihi: 14/02/2024 saat 10:00

Bitiş Tarihi: 14/02/2024 saat 15:00

Neden: TEİAŞ Çalışması

Kesinti Süresi: 5 saat

BULANCAK İLÇESİ (2. KESİNTİ):

Etkilenen Bölgeler:

Bayındır Köyü Kancıkalanı Mevkii

Tokmadin Köyü Merkez Mevkii

Bayındır Köyü Merkez Mevkii

Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

Soğuksu Mahallesi

Güzelyurt Köyü Yoğundere Mevkii

Bayındır Köyü Musagüney Mevkii

Ahurlu Mahallesi

Aydınlar Mahallesi

Merkez Mahallesi

Sofulu Mahallesi

Tandır Köyü Merkez Mevkii

Başlangıç Tarihi: 14/02/2024 saat 10:00

Bitiş Tarihi: 14/02/2024 saat 15:00

Neden: TEİAŞ Çalışması

Kesinti Süresi: 5 saat

 

# Elektrik kesintisi, giresun i, Giresun Elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi

13 Şub 2024 - 14:53 Giresun- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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