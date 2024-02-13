Giresun'da yarın elektrik kesintisi alarmı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Giresun'da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü devasa bir elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları…
BULANCAK İlçesi:
Etkilenen Bölgeler:
Bayındır Köyü Ardıç Mevkii
Tandır Köyü Çalık
Bayındır Köyü Kancıkalanı Mevkii
Tokmadin Köyü Merkez Mevkii
Bayındır Köyü Merkez Mevkii
Soğuksu Mahallesi
Güzelyurt Köyü Yoğundere Mevkii
Bayındır Köyü Musagüney Mevkii
Ahurlu Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
Merkez Mahallesi
Sofulu Mahallesi
Tandır Köyü Merkez Mevkii
Başlangıç Tarihi: 14/02/2024 saat 10:00
Bitiş Tarihi: 14/02/2024 saat 15:00
Neden: TEİAŞ Çalışması
Kesinti Süresi: 5 saat
BULANCAK İLÇESİ (2. KESİNTİ):
Etkilenen Bölgeler:
Bayındır Köyü Kancıkalanı Mevkii
Tokmadin Köyü Merkez Mevkii
Bayındır Köyü Merkez Mevkii
Soğuksu Mahallesi
Güzelyurt Köyü Yoğundere Mevkii
Bayındır Köyü Musagüney Mevkii
Ahurlu Mahallesi
Aydınlar Mahallesi
Merkez Mahallesi
Sofulu Mahallesi
Tandır Köyü Merkez Mevkii
Başlangıç Tarihi: 14/02/2024 saat 10:00
Bitiş Tarihi: 14/02/2024 saat 15:00
Neden: TEİAŞ Çalışması
Kesinti Süresi: 5 saat
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.