13 Şub 2024 - 14:49 - Gündem

Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta ve Isparta’da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri: