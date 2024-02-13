Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta ve Isparta’da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri:
MERKEZ İLÇE:
Etkilenen Bölgeler: Sivas Merkez, Nuri Demirağ Havaalanı bölgeleri
Kesinti Tarihi: 14/02/2024
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Neden: Şebeke Çalışması
Süre: 8 saat
KANGAL İLÇE:
Etkilenen Bölgeler: Sivas Kangal, Havuz Köyü bölgeleri
Kesinti Tarihi: 14/02/2024
Kesinti Saatleri: 10:00 - 17:00
Neden: Bakım Çalışması
Süre: 7 saat
ISPARTA'DA 14 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Isparta'da 14 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları:
Kesinti Tarihi ve Saatleri:
14 Şubat 2024, 10:00 - 17:00
14 Şubat 2024, 10:00 - 17:00
14 Şubat 2024, 09:30 - 16:30
KESİNTİ NEDENLERİ:
Bakım Çalışması
ETKİLENEN BÖLGELER:
Isparta, Uluborlu, Merkez Kösehasan Köle Bendi, Merkez Kösehasan Mahallesi Köle Bendi K.Ev., Merkez Kösehasan Mahallesi Türk Ahmet K.Ev.Isparta, Uluborlu, Merkez Pazar Mahallesi 11.Ara Sk., Merkez Pazar Mahallesi Çarşı Cd.
Isparta, Yalvaç, Merkez Bolatlık, Merkez Esentepe, Merkez Gökçay, Merkez Gülkent, Merkez Yayla Cami 1, Merkez Yayla Katip, Merkez Yeni Fatih, Merkez Yeni Çevre Yolu, Tokmacık Köyü Bolatlık Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.