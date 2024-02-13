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Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta ve Isparta’da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri:

Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak mask
Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak
Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta ve Isparta’da 14 Şubat 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri:

MERKEZ İLÇE:

Etkilenen Bölgeler: Sivas Merkez, Nuri Demirağ Havaalanı bölgeleri

Kesinti Tarihi: 14/02/2024

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Neden: Şebeke Çalışması

Süre: 8 saat

Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

KANGAL İLÇE:

Etkilenen Bölgeler: Sivas Kangal, Havuz Köyü bölgeleri

Kesinti Tarihi: 14/02/2024

Kesinti Saatleri: 10:00 - 17:00

Neden: Bakım Çalışması

Süre: 7 saat

Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

ISPARTA'DA 14 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Isparta'da 14 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi olacak. İşte kesintinin detayları:

Kesinti Tarihi ve Saatleri:

14 Şubat 2024, 10:00 - 17:00

14 Şubat 2024, 10:00 - 17:00

14 Şubat 2024, 09:30 - 16:30

Sivas ve Isparta’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

KESİNTİ NEDENLERİ:

Bakım Çalışması

ETKİLENEN BÖLGELER:

Isparta, Uluborlu, Merkez Kösehasan Köle Bendi, Merkez Kösehasan Mahallesi Köle Bendi K.Ev., Merkez Kösehasan Mahallesi Türk Ahmet K.Ev.Isparta, Uluborlu, Merkez Pazar Mahallesi 11.Ara Sk., Merkez Pazar Mahallesi Çarşı Cd.

Isparta, Yalvaç, Merkez Bolatlık, Merkez Esentepe, Merkez Gökçay, Merkez Gülkent, Merkez Yayla Cami 1, Merkez Yayla Katip, Merkez Yeni Fatih, Merkez Yeni Çevre Yolu, Tokmacık Köyü Bolatlık Mahallesi.

 
 
 

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13 Şub 2024 - 14:49 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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