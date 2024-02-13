Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya’nın güney ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MALATYA’NIN GÜNEY VE BATI KESİMLERİ DİKKAT
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yayımladığı uyarı raporunda, “Malatya’nın güney ve batı kesimlerinde (Darende, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt, Doğanşehir, Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol) bu akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir” ibaresi yer aldı.
METEOROLOJİK UYARI YAPILDI
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağışların zamanını ve alınacak önlemleri şu şekilde belirtti:
“Beklenen hadise: Malatya’nın güney ve batı kesimlerinde (Darende, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt, Doğanşehir, Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol) bu akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir.
Beklendiği yer: Malatya’nın güney ve batı kesimleri.
Başlama-bitiş zamanı: 14 Şubat 2024 saat 00.00 ile 15 Şubat 2024 05.00 arası,
Hadisenin şiddeti: Kuvvetli yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr,
Muhtemel riskler: Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım,
Alınabilir önlemler: Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.