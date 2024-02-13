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Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya’nın güney ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Müdürlüğü kuvvetli yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi mask
Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi
Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya’nın güney ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

MALATYA’NIN GÜNEY VE BATI KESİMLERİ DİKKAT

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yayımladığı uyarı raporunda, “Malatya’nın güney ve batı kesimlerinde (Darende, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt, Doğanşehir, Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol) bu akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir” ibaresi yer aldı.

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

METEOROLOJİK UYARI YAPILDI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağışların zamanını ve alınacak önlemleri şu şekilde belirtti:

“Beklenen hadise: Malatya’nın güney ve batı kesimlerinde (Darende, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt, Doğanşehir, Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol) bu akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir.

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

Beklendiği yer: Malatya’nın güney ve batı kesimleri.

Başlama-bitiş zamanı: 14 Şubat 2024 saat 00.00 ile 15 Şubat 2024 05.00 arası,

Hadisenin şiddeti: Kuvvetli yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr,

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

Muhtemel riskler: Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım,

Alınabilir önlemler: Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

Buz gibi haber geldi Malatya’ya kritik uyarı verildi

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13 Şub 2024 - 14:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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