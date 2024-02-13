AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er burada yaptığı konuşmada kentin sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, iş insanları ile bir araya gelerek herkesin tecrübesinden faydalanıp istişare kültürü ile bir yönetim tarzı geliştireceklerini söyledi.

“ORTAK BİR BİLİM DANIŞMA KURULU OLUŞTURARAK ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEĞİZ”

Göreve geldikten sonra öncelikli gündemlerinin deprem olacağını ifade eden Er,

“En son vatandaşlarımız konuta erişinceye kadar, en son esnafımızın işyerine ulaşıncaya kadar bize durmak yok diyoruz. Bunları yaparken de bir taraftan da kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve güçlendirme projelerinin de üzerinde duracağız. Bu konuda da üniversitelerimiz ile ortak bir bilim danışma kurulu oluşturarak çalışmaları yürüteceğiz”

şeklinde konuştu.

“DİĞER PARTİLERDEN DE OY TALEBİMİZ OLACAK”

Göreve geldiklerinde adaletli olacaklarını ve herkese eşit mesafede duracaklarının altını çizen Sami Er, şunları kaydetti:

“Biz Cumhurbaşkanımızın adamıyız, Malatyalıların adamıyız. Bütün Malatyalılar bizim canımız. Hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden herkesin belediye başkanı olacağız. Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması adına elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. İşimiz gücümüz Malatya olacak. Diğer partilerden de oy talebimiz olacak. Malatya her zaman AK Parti’mize, Cumhurbaşkanımıza vefa göstermiştir, hiçbir zaman mahcup etmemiştir. Her zaman sadakatini göstermiştir, bu seçimde de bu desteği vereceğinden kuşkumuz yok. 31 Mart’ta tarihin en rekor oyunu alacağız İnşallah.”

“SPOR MÜDÜRLÜĞÜ YA DA DAİRE BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ”

Er, “Bir gencin spor alanında neler yapacaksınız’ sorusuna da ‘Göreve geldiğimizde Allah izin verirse Gençlik ve Spor Müdürlüğü ya da daire başkanlığı kuracağız. Gençlerimizi yakından ilgilendiren birçok projemiz var” dedi. Öte yandan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Bostanbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen ev toplantısına katıldı.

“MALATYA EN ÇOK YARA ALAN 2’NCİ İL OLDU”

Burada konuşan Er, Malatya’yı eskisinden daha iyi şartlara taşıma noktasında büyük çaba sarf edeceklerini dile getirerek

“Malatya’mız 6 Şubat depremi ile sarsıldı. 11 ili kapsayan bu felaket daha çok 4 ilimizi vurdu. Malatya da bunlar içinde en çok yara alan ikinci il oldu. Özellikle çarşımızın yıkılması kentte bir moral motivasyon bozukluğuna neden oldu. Bu yüzden öncelikle çarşımızı bir an önce ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN