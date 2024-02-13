CHP Malatya Adayı Ağbaba’dan ilk açıklama geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er olurken ana muhalefet partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Veli Ağbaba oldu. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’dan ilk açıklama geldi.
“İLİME BORCUMU ÖDEMEK İÇİN BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”
CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayı Veli Ağbaba,
“Atatürk’ün partisinde, İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın memleketinde; Genel Başkanımız, Parti Meclisimiz tarafından, her kesimden Malatyalıların talebi ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim. Bunu 12 yıldan beri büyük onurla temsil ettiğim ilime borcumu ödemek için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. 2011’den beri beni Milletvekili yapan Malatya’nın sesi soluğu oldum, durmadan yorulmadan çalıştım. Hem parlementoda, hem de kamuoyunda Malatya’yı hep gündemde tuttum, Malatyam için gece gündüz çalıştım”
dedi.
“BELEDİYELERİMİZİN HER TÜRLÜ İMKÂNINI MALATYA’MA GETİRECEĞİM”
Depremin ilk gününden beri Malatya’ya sahip çıktığını söyleyen Ağbaba,
“Büyük yıkımın yaşandığı ilime depremin ilk gününden itibaren sahip çıktım. Tüm belediyelerimizin imkânlarının Malatya’ya gelmesini sağladım. Bundan sonra da depremde yok olan, aşkla bağlı olduğum memleketimi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağım. Tüm belediyelerimizin her türlü imkânını Malatya’ma getireceğim. Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum, ekmeğini yediğim Malatya’yı, hakettiği günlere kavuşturmak için bir yola çıkıyorum. Bu yolda tüm Malatyalılarla birlikte yürümek istiyorum. Aşkla bağlı olduğum memleketime borcumu ödemek için Malatya için varım, buradayım”
açıklamalarında bulundu.
“MALATYA YENİDEN UMUDUN KALESİ OLACAK”
Malatya için çalışacağını belirten Veli Ağbaba,
“Yarından itibaren Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması, depremin yaralarının sarılması, insani, ekonomik ve kültürel açıdan yeniden inşa edilmesi için; Malatya’nın tüm bileşenleri ve aktörleriyle birlikte el ele vererek canla başla çalışacağım. Herkes şuna inansın ki güneş doğudan doğacak ve Malatya yeniden umudun kalesi olacak. Mutlaka başaracağız. Mutlaka kazanacağız”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.