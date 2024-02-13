13 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

CHP Malatya Adayı Ağbaba’dan ilk açıklama geldi

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken belediye başkan adayları da açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Veli Ağbaba oldu. Daha önce uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba’dan adaylığına dair ilk açıklama geldi.