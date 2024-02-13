ATM’den para değil kablo çaldı Sahte plaka ile yakalandı

10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan alışveriş merkezi otoparkında, banka ATM’sinin alarmının çalması üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin ATM'nin kablolarının kesildiğini ve kabloların çalındığını görmesi üzerine detaylı inceleme başlatıldı.
Çevrede yapılan detaylı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren T.Y. isimli şahısın kimlik bilgileri tespit edildi ayrıca şahsın sahte plaka taktığının tespit edildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın, suça konu malzemeler ile birlikte yakalandığı, emniyetteki işlemlerinin akabinde adli mercilere sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.