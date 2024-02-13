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Mardin için uyarı yapıldı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Mardin için uyarı yapıldı mask
Mardin için uyarı yapıldı
Mardin için uyarı yapıldı
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Nur, İstasyon, Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Şehidiye, Savurkapı, Yenişehir, Cumhuriyet bölgelerine,

Mardin için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Safa, Bahçebaşı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Selahattin Eyyubi, Çıplak, Küçükboğaziye, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Mezopotamya, Ofis, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca bölgelerine,

Mardin için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gündoğan, Bahçecik bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,

Mardin için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Abdulkadirpaşa bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Koyunlu, Dereyanı, Kayadere, Çınaraltı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin için uyarı yapıldı

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13 Şub 2024 - 13:02 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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