Mardin için uyarı yapıldı

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Nur, İstasyon, Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Şehidiye, Savurkapı, Yenişehir, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Safa, Bahçebaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Selahattin Eyyubi, Çıplak, Küçükboğaziye, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Mezopotamya, Ofis, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gündoğan, Bahçecik bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Abdulkadirpaşa bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Koyunlu, Dereyanı, Kayadere, Çınaraltı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.