Adana ve Mersin dikkat

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Atatürk (İstiklal), Cumhuriyet (İstiklal), 3704, İnönü (İstiklal), 3716, 3715, Kara Tepe Mevki, 3708, 3719, 3721, 3703, 3732, 3710, Ceyhan Yolu, 3713, 3718, 3712, Şehit Öğretmen Ertan Sevim, 3720, 3706, Kervansaray, 3709 bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci-, Buruk bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine 74102, 74125, Ali Bozdoğanoğlu, 74123, 74027-, 74107, 74113, 74115, 74111, 74087 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 98041, 98088, 98026, 98044, 98048, 98047, 98069, 98052, 98054, 98046, 98028, 98032, 98043, 98063, 98058, 98053, Kanal Boyu, 98056, 98049, 98092, 98071, 98094, 98051 bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Yüregir ilçesine bağlı 6192, 6199, 6186, 6193, 6212, 6194, Yasin Ortatepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Dedeler, Portakal, Toroslar, 2855, Deliçay, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2989, Bahçeler_3, Gül, Nergiz, Toroslar, Manolya-2, 2849, 2851, 2853, Deliçay, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Kurtoğlu, Pompa, İncekeli, Doğan, Göçtü, İşraş Arkası, Akdeniz-1 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Zeybek, Hastane-, Barbaros, Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Hacıbahattin, Mebuslar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Celal Bayar, Zafer_2, Atatürk, Sahil, Akdeniz bölgelerine,

Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Kelveli, 33178, 33180, 33182, 33191, 33195, 33184, 33205, Demırışık Merkez Sokak, Soğuk Pınar, Koç Yatağı, Mihrican, Yıldırım, 1, 2_1, 3, Atatürk, Kirazlıpınar, Mersinli Ahmet, Apsun Güzlesi, 65, Purçu, Çopurgediği (Merkez), Kirazlıpınar (Merkez), Darkısık, Gemrik, Mersinli Ahmet (Merkez), 144, 150, 154, 159, 169, 174, 175, 177, 203, 204, 207, 212, 214, 217, 218, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 256, 258, 267, 268, 269, 273, 290, 292, 302, 316-, 322, 327, 345, 347-, 468, 471, Atatürk (Fetilli), Çopurgediği, Cıncık, 16, 20_1, Soğukpınar, 67, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 92, 101, 135, 136, 137, 111, 114, 119, 314, 324, 330, 332, 457, 458, 466, 467, 474, 475, 481, 90, 128, 134, 143, 145, 146, 148, 180, 188, 192, 193, 196, 202, 210, 213, 239, 279, 281, 285, 291, 307, 323, 325, 346, 356, 373, 382, 383, 386, 387, 422, 434, 436, 353, 354, 377, 381, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 421, 438, 439, 440, 450, 451, 452, 453, 456, 460, 461, 160-, 161, 163, 164, 170, 287, 289, 319, 321, Denkeser, Akarca Güzlesi, Atatürk (Merkez), 56, 442, 6_1, 62, 60, 58, 57, 334, 230, 112, 51, 131, 231, 271, 22_1, 35, 36, 61, 85, 106, 8, 11_1, 52, 44, 28, 227, 226, 71, 49, 441, 133, 331, 4_1, 126, 38, 165, 59, 113, 349, 305, 229, 87, 120, 252, 42, 93, 95, 97, 99, 257, 167, 253, 261, 262, 274, 357, 109, 445, 50, 260, 228, 358, 263, 37, Merkez_12, Yarıkpınar, Karaçoban, Okul, Mersin_1, Mersin (Barbaros), Milli Egemenlik_4, Tekirağacı (Barbaros), Mersin (Fatih), Sayarpalık, Merkez_1, Acıgöl, Kanal, Okul (Merkez), 202_1, 308_1, 311, 310_1, 309, Milağzı, Ziya Gökalp, Kıbrıs, 49333, 49329 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Cavdarlı, Cevdetli, Güzelköy, Kavaklı Merkez, Yeşilköy, Sivri, Hacı Mehti/3, Hasan Ali, Hacı Mehti, Türkmen, Karadiken, Özköy, Kemenli, Aşağıköselerli, Ceritler, Sarıveliler, Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Çiftlik, Köselerli Merkez, Türkmen, Özköy, Sarıveliler, Çolaklı/1, Çolaklı/2, Çolaklı, Demirkapı, Güme, Cavdarlı, Cevdetli, Sivri, Hacı Mehti/3, Kırkkavak, Hasan Ali, Hacı Mehti, Kavaklı Merkez, Yeşilköy, Güzelköy, Güzelköy, Kavaklı Merkez, Kırkkavak, Yeşilköy, Cavdarlı, Cevdetli, Sivri, Hacı Mehti/3, Hasan Ali, Hacı Mehti bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Slifke ilçesine bağlı Karahacılı, Tehin, Beybükü, Bozcaburun, Bilallı, İncirbükü, Eskiören, Ulusuluk, Kasırca, Değirmendere, Merkez_1_1, Kepez, Sabak bölgelerine,

Yarın 09.30-13.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu, Yeşilce, Kışla Dereyetağı Yanı, Kışla, İnönü (Yunacık), Harman, Çamlı, Bahçeli, Topçu, Tekeliören, Müdürlü, Muratlı, Kumdere Merkez, Afet Evleri, Karayayla, Kanberhüyüğü Mücavir, Kanberhüyüğü, Çamtepe, Manda, Çelebi, Camilimanda, Arıklı, Avadan, Bahçe, Günyurdu Merkez, Atgirmez, Kütüklü, Özlüce, Tepeçaylak, Topçu, Özlüce., Hacı Bektaş (Yiğitbaşı), Stadyum, Yüksek S. Kanal Üzeri, Uğur Mumcu (Yiğitbaşı), Ada, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Kurtoğlu, Pompa, İncekeli, Doğan, Göçtü, İşraş Arkası bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Demırışık Merkez Sokak, Soğuk Pınar, Koç Yatağı, Mihrican, Yıldırım, 1, 2_1, 3, Atatürk, Kirazlıpınar, Mersinli Ahmet, Apsun Güzlesi, 65, Purçu, Çopurgediği (Merkez), Kirazlıpınar (Merkez), Darkısık, Gemrik, Mersinli Ahmet (Merkez), 144, 150, 154, 159, 169, 174, 175, 177, 203, 204, 207, 212, 214, 217, 218, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 256, 258, 267, 268, 269, 273, 290, 292, 302, 316-, 322, 327, 345, 347-, 468, 471, Atatürk (Fetilli), Çopurgediği, Cıncık, 16, 20_1, Soğukpınar, 67, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 92, 101, 135, 136, 137, 111, 114, 119, 314, 324, 330, 332, 457, 458, 466, 467, 474, 475, 481, 90, 128, 134, 143, 145, 146, 148, 180, 188, 192, 193, 196, 202, 210, 213, 239, 279, 281, 285, 291, 307, 323, 325, 346, 356, 373, 382, 383, 386, 387, 422, 434, 436, 353, 354, 377, 381, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 421, 438, 439, 440, 450, 451, 452, 453, 456, 460, 461, 160-, 161, 163, 164, 170, 287, 289, 319, 321, Denkeser, Akarca Güzlesi, Atatürk (Merkez), 56, 442, 6_1, 62, 60, 58, 57, 334, 230, 112, 51, 131, 231, 271, 22_1, 35, 36, 61, 85, 106, 8, 11_1, 52, 44, 28, 227, 226, 71, 49, 441, 133, 331, 4_1, 126, 38, 165, 59, 113, 349, 305, 229, 87, 120, 252, 42, 93, 95, 97, 99, 257, 167, 253, 261, 262, 274, 357, 109, 445, 50, 260, 228, 358, 263, 37, Merkez_12, Yarıkpınar, Karaçoban bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı 23156, 23162, 23164, 23166, 2354, 2355, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2386, 2390, 26124, 2662, 2647, 2645, İstemihan Talay bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.