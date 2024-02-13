O Profesörden deprem bölgesi için önemli açıklama geldi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem bölgelerinde yapılan yapıların nasıl olması gerektiğini bildirerek bazı eleştirilerde bulundu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bölgelerindeki yapıların her beş katı için perde betonlu bodrum yapılması gerektiğini söyleyerek, “Yapı yükseldikçe kökü uzamalı” dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem bölgelerinde yapılan yapıların nasıl olması gerektiğini bildirerek bazı eleştirilerde bulundu. Deprem bölgesinde yapılan yapılar için her 5 katta bir perde betonlu bodrum olması gerektiğini açıkladı.

“HER BEŞ KATI İÇİN PERDE BETONLU BODRUM GEREKLİ”

Profesör deprem bölgesindeki yapıların nasıl olması gerektiğini açıklarken bazı eleştirilerde de bulundu. Ercan,

“Deprem bölgelerindeki yapıların uzun kenarı, deprem yaratan kırığın doğrultusuna uyumlu olmalıdır. Deprem bölgelerindeki yapıların her beş katı için perde betonlu bodrum gerekli. 10 kat için 2 bodrum, 15 kat için 3 bodrum. Yapı yükseldikçe kökü uzamalı. Depremde öncelikle yıkılan yapılar; dar gelirliler ile yaşlıların barındığı yaşlı yapılardır. Deprem varsılların sorunu değildir”

açıklamalarında bulundu.