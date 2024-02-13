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Arapgir’de ana yollar onarıldı

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Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları sonrası tahribata uğrayan ana yollarda onarım çalışması başlattığını bildirdi. Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ömer Baba Caddesi ve Çarşı Caddesi’nde ulaşımın daha sağlıklı şekilde sağlanması için seferberlik halinde çalışıldığı bilgisi verildi.

Arapgir’de ana yollar onarıldı mask
Arapgir’de ana yollar onarıldı
Arapgir’de ana yollar onarıldı
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Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları sonrası tahribata uğrayan ana yollarda onarım çalışması başlattığını bildirdi. Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ömer Baba Caddesi ve Çarşı Caddesi’nde ulaşımın daha sağlıklı şekilde sağlanması için seferberlik halinde çalışıldığı bilgisi verildi.

Arapgir’de ana yollar onarıldı

Doğalgaza ulaşan ilçede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz hatlarının geçtiği yollarda engebeli yerlerde çukurları doldurarak düzeltme ve çevre temizleme işlerine devam edildiğini açıkladı.

Arapgir’de ana yollar onarıldı

KAZILAN YOLLAR ONARILDI

Arapgir’de Mehmet Akif Mahallesi, Yeni Mahalle, Berenge Mahallesi, Köseoğlu ve Hocaali mahallelerine doğalgaz ulaştırılması için yapılan çalışmalardan sonra, Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ömer Baba Caddesi ve Çarşı Caddesi’nde kazılan yollardaki onarım çalışmaları yapıldı.

Arapgir’de ana yollar onarıldı
 
Arapgir’de ana yollar onarıldı
 
Arapgir’de ana yollar onarıldı

Kaynak: BÜLTEN

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13 Şub 2024 - 12:44 Malatya- Gündem

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