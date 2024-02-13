13 Şub 2024 - 12:19- Asayiş

Malatya’da bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda bandrolsüz tütün ve tütün ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde yapılan aramada bandrolsüz tütün ve tütün ele geçirdi. Olay ile ilgili G.Y. (36) isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.