Malatya’da bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda bandrolsüz tütün ve tütün ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde yapılan aramada bandrolsüz tütün ve tütün ele geçirdi. Olay ile ilgili G.Y. (36) isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yapılan aramada 8 kilogram 825 gr bandrolsüz nargile tütünü, 5 kilogram 200 bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, bin bandrolsüz boş makaron, ele geçirildi. Olay ile ilgili G.Y. (36) isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.