- Asayiş

Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti

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Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.25 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden giden V.B. (37) yönetimindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt’a (53) çarptı.

Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti mask
Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti
Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti
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Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.25 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden giden V.B. (37) yönetimindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt’a (53) çarptı.

Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti

Araç lastiğinin arasına sıkışan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken Abdulvahap Kurt’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti
Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti

Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Şub 2024 - 12:05 Malatya- Asayiş

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