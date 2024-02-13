Malatya’da kamyon dehşeti kanlı bitti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.25 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden giden V.B. (37) yönetimindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt’a (53) çarptı.
Araç lastiğinin arasına sıkışan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken Abdulvahap Kurt’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.