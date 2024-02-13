Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:

“Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında İslâhiye ilçesine bağlı Yeşilova bölgesine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Merkez Belkıs bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 126151 Nolu, Okul, Öz Yolu, Belen, Burç Yolu, 126600 Nolu, Ravanda Yolu, 126129 Nolu, 126157 Nolu, 126159 Nolu, 126158 Nolu, 126125 Nolu, 126108 Nolu, 126126 Nolu, Gaziantep Yolu, 126156 Nolu, 126173 Nolu, 126213 Nolu, 126154 Nolu, 120300 Nolu, 120005 Nolu, 120007 Nolu, 120001 Nolu, 120003 Nolu, 120006 Nolu, 120004 Nolu, 120002 Nolu, Kubilay, Çetin Alp, Gedik Yolu, Cuma, Türkhan, Kert Ali, Nacaroğlu, Cennet, Tutlu Kuyu, 129003 Nolu, Er, Bayrak, Özoğlu, Ünlü, Şöhmeli Oğlu, Kardeşler, Tekin, Bahçeli, Kanarya, 129008 Nolu, Hacı Ökkeş, İkizoğlu, Karaseki, 129002 Nolu, 195168 Nolu, 195147 Nolu, 195144 Nolu, 195165 Nolu, 195023 Nolu, 138010 Nolu, Budak Yolu, 138004 Nolu, 138007 Nolu, 138001 Nolu, 138002 Nolu, 138005 Nolu, 138006 Nolu, 138003 Nolu, 138014 Nolu, 138011 Nolu, Yamaçtepe Yolu, 138008 Nolu, 121120 Nolu, 121300 Nolu, 137018 Nolu, 137001 Nolu, 121074 Nolu, 137002 Nolu, 137005 Nolu, 137004 Nolu, 137400 Nolu, Yamaçtepe, Yeşilpınar, Cumhuriyet, Dere Yolu bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 27044 Nolu, 27064 Nolu, Şehit Serdal Şakır, 27051 Nolu, 27042 Nolu, 27043 Nolu, 27050 Nolu, 27045 Nolu, 27046 Nolu, 27047 Nolu, 27048 Nolu, 27052 Nolu, 27054 Nolu, 27056 Nolu, 27080 Nolu, 27081 Nolu, Şehit Metin Gür, 27017 Nolu, 27040 Nolu, 27011 Nolu, 27016 Nolu, 06100, 27011 Nolu, 27062 Nolu bölgelere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk, Tahta, Günece bölgelerine,

Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk, Yeniköy, Değirmen Ocağı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.