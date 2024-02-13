Hatay’ın Erzin Antakya Defne Dörtyol ve Kumlu ilçeleri dikkat

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 9264 bölgesine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Gül 2, Kastal, Kartal, Fatih 9, Kurtuluş 3, Reis bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı 9264 bölgelerine,
Yarın 13.30-17.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Zühtü Çelebi bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., Ağ Mehmetli, Anıtlar, Baraj, Bulut, Çelen, Çetin Çavuş, Değirmenler, Fatih Camii, Fevzi Çakmak, Hacı Osman, Halil Eser, İbrahim Emiroğlu, İbrahim Sıtkı Kara, İzgiler, Kara Ali, Karakurum, Kardeşlik, Karlı, Köleli, Küçük Mahmutlu, Orhan Gazi, Poyraz, Sabri Baykara, Şair Nedim, Taze Ali, Tomi Kadir, Yağmur, Yahya Kemal Beyatlı, 1907, İçmeler, Şahin Tepesi, 751, 756, Çallı İbrahim, Ikıllar, Kadir Karakurum, Lord Osman, Mithat Paşa, Sağlam, Bekir Ağalar, Çağdaş, Çay, Çelik, Erdemler, Fakılar, Fakıoğlu, Fatih, Fethi Okyar, Görkemler, Karcılar, Kazım Karabekir, Kurtuluş, Nalbantlar, Ömer Ağalar, Özgür, Özkan, Sanayi, Şehit Kürşat Ergörün, Şükrü Paşa, Ulusoy, Bekir Ağalar, Çağdaş, Fatih, Fethi Okyar, İbrahim Emiroğlu, Kazım Karabekir, Ömer Ağalar, Özgür, Sabri Baykara, Sanayi, Şehit Kürşat Ergörün, Yahya Kemal Beyatlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kumlu ilçesine bağlı İnönü, Ulubatlı Hasan, Kırıkhan-Antakya, Şehit Harun Özkaya, Şehit Mehmet Kurşun Geçmez, Kazım Karabekir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.