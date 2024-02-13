Niğde’nin bu ilçeleri dikkat

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü bölgelerine,
Bugün 14.15 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi, Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 12.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi, Aşağı Mahallesi, Orta Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Çövek Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.