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Yol yapıldı ama kaldırım unutuldu Vatandaşlar isyanda!

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak adına yapılan yol, birçok vatandaşı memnun etse de, yola kaldırım yapılmaması ise tepkilere neden oldu. Kaldırıma başlandığını ancak yarıda bırakılıp çalışmalara devam edilmediğini öne süren vatandaşlar, yarım bırakılan kaldırım çalışmasının tamamlanmasını istediler.

Yol yapıldı ama kaldırım unutuldu Vatandaşlar isyanda! mask
Yol yapıldı ama kaldırım unutuldu Vatandaşlar isyanda!
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak adına yapılan yol, birçok kesimden takdir toplarken, büyük eleştirilere de neden oldu. Yeni yapılan yola kaldırım yapılmaması tepkilere neden olurken, vatandaşlar yarım bırakılan kaldırım çalışmasının niçin yapılmadığını sordular.

Yol yapıldı ama kaldırım unutuldu Vatandaşlar isyanda!

“KALDIRIM ÇALIŞMASI YARIDA BIRAKILDI”

Kaldırımın tamamlanmasını isteyen Zeki Göngör isimli vatandaş,

“İstasyon Caddesi’ndeki 25 metrelik yol çalışmasının asfalt seriminin tamamlanmasının ardından günler geçti. Ancak yolla ilgili herhangi bir kaldırım çalışması yapılmadı. Bizler yağmur yağdığında bile çamurların içerisinde hastaneye gidip geliyoruz. Kaldırım çalışması yarıda bırakıldı. Bu kaldırımın tamamlanmasını istiyoruz”

 şeklinde konuştu.

Yol yapıldı ama kaldırım unutuldu Vatandaşlar isyanda!

“KALDIRIMI UNUTTU”

Kaldırım çalışmasının biraz yapıldığını belirten Güler Kızılkaya isimli vatandaş da,

“Malatya Büyükşehir Belediyesi buraya çok güzel bir yol yaptı. Mevcut yol çok dardı ve sürücülerin büyük bir mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. Sağ olsunlar TCDD 5. Bölgesinin ağır hasar alan binasını yıkıp, çok güzel bir yol yaptı belediye. Ama kaldırımı unuttu. Kaldırım çalışması biraz yapıldı ama sonra gerisi gelmedi. Günlerce böyle. Madem ki bir işe başladınız, bari bitirin. Madem ki yarıda bırakacaktınız neden yol yapımına başladınız. Bizler bu çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz”

diye konuştu.

 

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13 Şub 2024 - 11:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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