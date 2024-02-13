Ölmez çiçeği mucize saçıyor

Ölmez çiçeğini hiç duydunuz mu? Adından anlaşılacağı üzere insanı öldürmeyen, insana şifa sunan bu çiçek hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Aktar Ömer Baştürk, bu çiçeğin faydaları hakkında önemli bilgi verdi.

Ölmez çiçeğinin Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde yetiştiğini ifade eden Aktar Ömer Baştürk, bu çiçeğin genellikle sonbaharda çiçek açtığını söyledi.

Ölmez çiçeği genellikle sarı ve altın rengindedir. Bu nedenle ölmez çiçeği adını almıştır. Ölmez çiçeği ince sapları ve dar yaprakları olan bir bitki türüdür. Boyu 50-60 cm kadar boylarındadır. Papatya familyasına ait olan bir bitki türüdür.

“Ölmez çiçeğinin içerisinde keratin, C vitamini ve P vitamini gibi mineraller bulur” diyen Baştürk, ölmez çiçeğinin faydalarını şöyle sıraladı:

“Ölmez çiçeği antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özelliği taşır. Bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonları korumaya fayda sağlar. Bakteri ve virüsleri önler. Alerjik semptomları azaltmaya yardımcı olur. Ciltteki enfeksiyonun giderilmesine fayda sağlar. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar yollarındaki enfeksiyonu önler. Sindirim sistemini düzenler. Vücuttaki toksinlerin atılımını sağlar. Böbreğin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Böbrekte bulunan taşların ve kumların atılmasına katkı sağlar.”